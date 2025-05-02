Тренер ПСЖ: Я думаю, что 90% команд Лиги 1 - это семья

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своими мыслями относительно атмосферы внутри команд чемпионата.

"Я думаю, что 90% команд Лиги 1 - это семья. Мы проводим много времени вместе, делим как хорошее, так и плохое. Мы не слишком отличаемся от других команд лиги с точки зрения того, как мы переживаем матчи.

Каждая минута каждой игры имеет значение. Так бывает, когда играешь за "ПСЖ". Мы будем продолжать делать то, что делали до сих пор, с тем же настроем, что и раньше; ничего не изменилось. Самое главное, чтобы каждая минута, которую наши игроки проводят в "ПСЖ", приносила нам пользу в других соревнованиях", - сказал специалист.