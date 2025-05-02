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Лига 1. Ницца - Реймс 1:0. Минимальная победа орлят
Подопечные Франка Эза сохраняют шансы на выход в Лигу чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ницца", одержав минимальную победу над "Реймсом", не отстает от других команд в борьбе за топ-4 в Лиге 1.
Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время...
Лига 1. 32-й тур
Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция)
"Ницца" — "Реймс" 1:0
Гол: Сансон (15)
"Ницца": Булка — Бар, Бомбито, Менди (Данте, 69) — Абди, Сансон (Диоп, 69), Росарио, Будауи (Сантамария, 77), Клосс — Лаборд (Моффи, 89), Буанани (Шо, 77)
"Реймс": Диуф — Акиеме, Гбане, Окуму (Ибрагим, 65), Кипре, Бута (Хироки, 81) — Накамура, Коне (Патрик, 81), Атангана Эдоа, Тиа (Диакон, 55) — Сибачо (Диаките, 65)
Предупреждения: Росарио (6), Менди (41) — Гбане (62), Накамура (72)
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