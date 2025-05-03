В Лигу 1 вышел амбициозный новичок из столицы

В пятницу вечером ФК "Париж" досрочно вышел в Лигу 1.

Вчера, сыграв вничью с "Мартигом", клуб обеспечил себе место в высшем дивизионе. Это также создает конкуренцию в городе для "ПСЖ", который с нетерпением ждал повышения своих соседей.

Теперь столица Франции сможет похвастаться тем, что, наконец, будет иметь собственное дерби — как и другие крупные европейские столицы. Для чемпиона Франции все, что способствует укреплению конкурентоспособности Лиги 1, позитивно для французского футбола.