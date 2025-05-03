Франция
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В Лигу 1 вышел амбициозный новичок из столицы
Нас ждет парижское дерби
В пятницу вечером ФК "Париж" досрочно вышел в Лигу 1.
Вчера, сыграв вничью с "Мартигом", клуб обеспечил себе место в высшем дивизионе. Это также создает конкуренцию в городе для "ПСЖ", который с нетерпением ждал повышения своих соседей.
Теперь столица Франции сможет похвастаться тем, что, наконец, будет иметь собственное дерби — как и другие крупные европейские столицы. Для чемпиона Франции все, что способствует укреплению конкурентоспособности Лиги 1, позитивно для французского футбола.
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Источник:L’équipe
Опубликовал: Денис Снигур
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