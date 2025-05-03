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Игрок, который принадлежит Страсбургу, перенесет операцию на колене
Не доиграет арендный срок
Getty Images/Global Images Ukraine
Сайду Соу, которому вскоре проведут операцию на левом колене, досрочно покинул "Нант", в котором должен был находиться в аренде до лета из "Страсбурга".
Гвинейский защитник, получивший разрыв крестообразной связки колена, в четверг попрощался со своими бывшими товарищами по команде. 22-летний игрок сборной Гвинеи перенесет операцию в Страсбурге.
Хотя в последние недели им интересовались несколько немецких и английских клубов, Соу после возвращения на поле планирует сосредоточиться на выступлениях за "Страсбург", с которым имеет действующий контракт до июня 2028 года.
В этом сезоне он провел 21 матч в Лиге 1.
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