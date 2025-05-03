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Лига 1. Страсбур – ПСЖ 2:1. С барского плеча – целых три очка

Франция

Страсбур украл 3 очка у чемпиона

Лига 1. Страсбур – ПСЖ 2:1. С барского плеча – целых три очка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 32-й тур

Страсбур, Стад де ля Мено

Страсбур – ПСЖ 2:1

Голы: Эрнандес 20 (аг), Лемарешаль 45+3 – Барколя 46

Страсбур: Петрович – Дуэ, Сарр (Омобамиделе, 69), Дукуре (Силла, 79)– Морейра (Уаттара, 62), Барко, Андрей Сантос, Баква (Амо-Амейо, 79) – Диарра, Лемарешаль (Нанаси, 79) – Эмега

ПСЖ: Сафонов – Эрнандес (Камара, 46), Бералдо, Тап – Меюлю, Ли Кан Ин (Дуэ, 46), Заир-Эмери, Невеш (Фабиан, 62) – Барколя, Рамуш, Мбайе

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