Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Страсбур – ПСЖ 2:1. С барского плеча – целых три очка
Страсбур украл 3 очка у чемпиона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 32-й тур
Страсбур, Стад де ля Мено
Страсбур – ПСЖ 2:1
Голы: Эрнандес 20 (аг), Лемарешаль 45+3 – Барколя 46
Страсбур: Петрович – Дуэ, Сарр (Омобамиделе, 69), Дукуре (Силла, 79)– Морейра (Уаттара, 62), Барко, Андрей Сантос, Баква (Амо-Амейо, 79) – Диарра, Лемарешаль (Нанаси, 79) – Эмега
ПСЖ: Сафонов – Эрнандес (Камара, 46), Бералдо, Тап – Меюлю, Ли Кан Ин (Дуэ, 46), Заир-Эмери, Невеш (Фабиан, 62) – Барколя, Рамуш, Мбайе
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер официально вылетел из гонки за чемпионство. Остались два претендента
- УПЛ. Ингулец - Динамо 0:4. Чемпионская игра
- История повторяется. Капитан Динамо не попал в стартовый состав на матч Премьер-Лиги впервые в 2025 году
- В Лигу 1 вышел амбициозный новичок из столицы
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000