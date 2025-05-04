Лига 1. Сент-Этьен – Монако 1:3. Монегаски не отпускают Марсель в борьбе за серебро

"Монако" сразу взялся за дело в матче против "Сент-Этьена", забив после своей первой атаки. Голом отметился Магнес Аклиуш, который на дальней штанге удачно замкнул прострел с левого фланга от Кайо Энрике. Форварды монегасков во время контрвыпада проделали великолепную работу, отведя внимание защитников от игрока, который остался за их спинами.

Хозяева пытались сразу отыграться и создали несколько острых моментов благодаря усилиям Иривина Кардона и Зурико Давиташвили, однако забить им так и не удалось. Еще одна прекрасная возможность у "святых" была уже в конце первого тайма, когда Лео Петро с убойной позиции промахнулся по мячу, запоров практически идеальную атаку своей команды.

Монегаски владели инициативой и превосходили своего соперника по количеству созданных моментов, несмотря на то, что они потеряли Мику Биерета, своего главного бомбардира, который был вынужден покинуть поле на 14-й минуте этой игры из-за травмы. Стоит отметить, что в отсутствие датского форварда, Аклиуш был самым активным футболистом на поле в составе гостей. Он неоднократно создавал угрозу у ворот "Сент-Этьена", стараясь оформить дубль.

????????-???????????????????? ⏸️



Après un premier acte globalement maitrisé, les Monégasques mènent logiquement à la pause ????



Rendez-vous dans 15 minutes !



0⃣-1️⃣ #ASSEASM pic.twitter.com/PuAWfn5KP5 — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) May 3, 2025

Во втором тайме игроки "Сент-Этьена" продолжали атаковать, но без серьезных обострений у владений Филиппа Кена. "Монако" тоже пытался идти вперед, чтоб удвоить свое преимущество, но, стоит отметить, что у обеих команд игра в начале второй половины встречи вообще не шла... Ровно до того момента, пока "зеленые" не сравняли счет.

На 65-й минуте матча Давиташвили нанес невероятный удар с левого угла штрафной площадки, почти идеально поразив дальнюю девятку ворот монегасков. Местные фанаты на трибунах "Жоффруа Гишар" неистовствовали, но не очень долго, ведь через три минуты после этого вышедший на замену Али Аль-Мусрати снова вывел "красно-белых" в этом поединке вперед. А уже на 78-й минуте матча Фоларин Балогун сумел убежать от оппонентов, откликнувшись на великолепную разрезную передачу от Аклиуша, и забил третий гол "Монако", тем самым добив безнадежный "Сент-Этьен".

Что интересно, в компенсированное время "Монако" доигрывал вдесятером, потому что Ади Хюттер использовал все замены, а травма Аль-Мусрати не дала одному из героев встречи доиграть до финального свистка. Впрочем, это никак не повлияло на результат.

???????????????????????????????? ????



Les Monégasques font le job et ramènent 3️⃣ points de Saint-Etienne ????



1️⃣-3️⃣ #ASSEASM pic.twitter.com/GMrR7k3gPK — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) May 3, 2025

"Монако" не без проблем одолел на выезде "Сент-Этьен" и вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Монегаски имеют в своем активе 58 очков, такое же количество, как и "Марсель", впрочем, "красно-белые" опережают "провансальцев" по дополнительным показателям. Свободное падение "святых" продолжается, они остаются на предпоследней строчке в чемпионате Франции с 27 очками, позади них лишь "Монпелье". Отставание от зоны спасения для "зеленых" может увеличиться, поскольку сейчас оно составляет три очка за два тура до конца, а их ближайшие соперники еще имеют матчи в запасе.

Лига 1. 32-й тур

Стадион: "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен)

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

"Сент-Этьен" — "Монако" 1:3

Голы: Давиташвили (65) — Аклиуш (2), Аль-Мусрати (68), Балогун (78)

"Сент-Этьен": Ларсоннер — Петро, Наде, Бернауэр, Аппиа (Макон, 90) — Тардье (Сиссоко, 90), Эква, Муэффек (Мутон, 71) — Давиташвили, Н'Гессан (Ваджи, 46), Кардона (Олд, 71)

"Монако": Кен — Кайо Энрике, Мависса, Синго, Тезе (Вандерсон, 63) — Минамино, Закария, Магасса (Аль-Мусрати, 63), Аклиуш (Диатта, 82) — Биерет (Эмболо, 14 / Бен Сегир, 82), Балогун

Предупреждения: нет