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Лига 1. Страсбург – ПСЖ 2:1. Обзор матча
Расинг будет бороться за путевку в ЛЧ до конца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда из Эльзаса еще в первом тайме обеспечила комфортное преимущество в два мяча. Сразу после перерыва столичный клуб сократил отставание, но в дальнейшем счет не изменился. "Красно-синие" нанесли 20 ударов, но только каждый пятый попал в створ.
Хозяева делят 4-е место с "Ниццей" (57 очков) и в ближайшую субботу поедут к "Анже". Подопечные Энрике не побеждают в третьем поединке, но они это могут себе позволить, учитывая досрочное чемпионство. 10 мая "принцы" будут играть в гостях против "Монпелье".
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Лига 1. 32 тур
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург)
Голы: Эрнандес, 20 (аг), Лемарешаль, 45+2 – Барколя, 46
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