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Игрок Марселя может вернуться в основу на матч с Лиллем
Полузащитник получит свой шанс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ожидается, что Исмаэль Беннасер выйдет в стартовом составе и заменит Валентина Ронжье в полузащите "Марселя" в матче против "Лилля", который состоится в воскресенье.
27-летний алжирский игрок не выходил в стартовом составе с момента игры с "Тулузой" на "Велодроме" 6 апреля.
В этом сезоне алжирец сыграл 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.
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Источник:L’Équipe
Опубликовал: Денис Снигур
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