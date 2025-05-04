Игрок Марселя может вернуться в основу на матч с Лиллем

Ожидается, что Исмаэль Беннасер выйдет в стартовом составе и заменит Валентина Ронжье в полузащите "Марселя" в матче против "Лилля", который состоится в воскресенье.

27-летний алжирский игрок не выходил в стартовом составе с момента игры с "Тулузой" на "Велодроме" 6 апреля.

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В этом сезоне алжирец сыграл 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.