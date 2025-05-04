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Луис Энрике: Я очень горжусь молодыми игроками своей команды

Франция

После второго поражения подряд в чемпионате

Луис Энрике: Я очень горжусь молодыми игроками своей команды

Фото - UEFA.com

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике вместе с Уорреном Заир-Эмери и Нохамом Камарой прокомментировал поражение "Пари Сен-Жермен" от "Страсбура" со счетом 2:1 в субботу, 3 мая, в 32-м туре.

Луис Энрике:

"Я думаю, что это была очень напряженная игра между двумя командами, стремящимися попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Я очень горжусь молодыми игроками — они показали, на что способны. Нелегко играть против "Страсбура" — у них много качественных и опытных футболистов. Мы провели очень хороший матч, но не добились желаемого результата. Теперь нам нужно восстановиться и сосредоточиться на игре в среду.

Уоррен Заир-Эмери:

"Все поражения — это разочарование. Я считаю, что мы хорошо сыграли и показали себя как можно лучше. Мы знали, что будет тяжело: "Страсбур" — сильная команда. Мы сделаем все возможное, чтобы это не повторилось. Но мы не должны преуменьшать то, что сделали в течение всего сезона. Болельщики всегда были рядом с нами — даже поражение. Мы хотим отблагодарить их за это и сделаем все возможное уже в среду в Лиге чемпионов.

Нохам Камара:

"Это был фантастический опыт — все благодаря упорному труду. Я очень доволен собой. Ощущения невероятные, атмосфера на стадионе — замечательная. Я — один из самых молодых игроков, вместе с Ибрагимом и Акселем. Тренер очень нам помогает — это добавляет уверенности, когда выходишь на поле. Я почувствовал поддержку своих товарищей по команде уже с первого прикосновения. Прекрасно иметь возможность играть с такими футболистами на высоком уровне. Надеюсь, таких шансов будет больше.

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Источник:
PSG
Опубликовал: Денис Снигур
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