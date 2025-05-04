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Лига 1. Лион отпускает конкурентов, Анже и Гавр вырываются из западни

Франция

Лион выпал из зоны еврокубков

Лига 1. Лион отпускает конкурентов, Анже и Гавр вырываются из западни

Фото: Olympique Lyonnais, X

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 32-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Ланс 1:2

Голы: Микаутадзе 79 – Коялипу 21, Зарури 85

Лион: Перри – Тальяфико, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз – Матич (Гомес, 71), Толиссо (Тессманн, 88) – Фофана, Альмада, Шерки – Микаутадзе

Ланс: Райан – Медина, Бах, Гради – Мачадо, Эль-Айнауи, Менди, Томассон, Пуйи (Оджедиран, 70) – Диуф (Зарури, 71), Коялипу (Сатриано, 70)

Нант, Божуар

Нант – Анже 0:1

Гол: Аллевина 52

Осер, Стад Аббе Дешам

Осер – Гавр 1:2

Голы: Синайоко 62 – Жубал 79 (аг), Санганте 90+2

Брест, Стад Франсис-Ле Бле

Брест – Монпелье 1:0

Гол: Дель Кастильйо 15

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