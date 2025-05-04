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Лига 1. Лион отпускает конкурентов, Анже и Гавр вырываются из западни
Лион выпал из зоны еврокубков
Фото: Olympique Lyonnais, X
Лига 1. 32-й тур
Лион, Парк Олимпик Лионне
Лион – Ланс 1:2
Голы: Микаутадзе 79 – Коялипу 21, Зарури 85
Лион: Перри – Тальяфико, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз – Матич (Гомес, 71), Толиссо (Тессманн, 88) – Фофана, Альмада, Шерки – Микаутадзе
Ланс: Райан – Медина, Бах, Гради – Мачадо, Эль-Айнауи, Менди, Томассон, Пуйи (Оджедиран, 70) – Диуф (Зарури, 71), Коялипу (Сатриано, 70)
Нант, Божуар
Нант – Анже 0:1
Гол: Аллевина 52
Осер, Стад Аббе Дешам
Осер – Гавр 1:2
Голы: Синайоко 62 – Жубал 79 (аг), Санганте 90+2
Брест, Стад Франсис-Ле Бле
Брест – Монпелье 1:0
Гол: Дель Кастильйо 15
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