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Лига 1. Лилль - Марсель 1:1. Такая нежелательная ничья для обеих команд
Кульминация сезона все ближе, впрочем интрига продолжает расти
Фото - LOSC Lille
"Лилль" и "Марсель" сыграли вничью, которая, на самом деле, не пойдет на пользу ни одному из этих двух клубов в борьбе за место в четверке лучших команд чемпионата Франции. Набрав 59 очков, подопечные Роберто Де Дзерби возвращаются на вторую строчку, но "Монако", идущий на третьем месте с 58 баллами, наступает "провансальцам" на пятки. Команда Бруно Женезио выходит на пятую позицию с 57 очками, и такое же количество имеет четвертая "Ницца" и шестой "Страсбур".
Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время...
Лига 1. 32-й тур
Стадион: "Стад Пьер Моруа" (Лилль)
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
"Лилль" — "Марсель" 1:1
Голы: Фернадес-Пардо (74) — Гуири (57)
"Лилль": Шевалье — Исмаили (Гудмундссон, 66), Александру, Манди, Менье — Фернадес-Пардо, Бенталеб (Мукау, 66), Андре, Гаральдссон (Баккер, 72) — Акпом (Сахрауи, 46), Дэвид
"Марсель": Рулли — Гарсия (Мерлен, 85), Кондогбия, Балерди, Мурильо — Хёйбьерг, Беннасер (Ронжье, 46) — Луис Энрике (Роу, 90), Рабйо, Гринвуд — Гуири
Предупреждения: Исмаили (65), Александру (79) — Беннасер (29), Гарсия (73)
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