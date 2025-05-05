Амбициозный сосед местного гранда: что означает выход Парижа в Лигу 1

В новом сезоне французский чемпионат точно оживится: на днях досрочно отобрался ФК “Париж”. В 1979-м команда попрощалась с Лигой 1, с тех пор пыталась вернуться в “вышку” и вот наконец выполнила заветную задачу. Как это удалось спустя столько лет и что будет в будущем?

Появились люди с серьезными намерениями

С 1983-го по 2015-й “Париж” метался между третьим и четвертым дивизионами. А вот выход в Лигу 2 сопровождался высокопарными обещаниями, — мол, к 2019-му мы стопроцентно окажемся в элите. К сожалению, ничего хорошего не сложилось.

Хотя здесь надо отдать должное — в течение последних кампании столичный клуб действительно несколько раз приближался к промоушену. В 2021-м и 2024-м далась пятая строчка, в 2022-м — четвертая, однако в плей-офф всегда попадались более крепкие: “Гренобль” и “Сошо-Монбельяр” торжествовали 2:0 и 2:1 соответственно, а “Родез” оказался искуснее в серии пенальти.

Тем не менее — эти положительные импульсы позволили привлечь двух гегемонов: осенью 2024-го почти в унисон зашли Бернар Арно, миллиардер и CEO Louis Vuitton Moët Hennessy (мажоритарный пакет — 52,4%), и Red Bull GmbH (10,6% акций). В целом доли были распределены между шестью сторонами, но самое важное, что при делах остался действующий президент Пьер Ферраччи (29,8 %). Функционер находится в структуре с 2006-го, прошел Рим, Крым и медные трубы, и согласно договоренностям задержится на посту в течение трех последующих лет.

Многие предвзято отреагировали на появление и семейства Арно, и австрийского концерна. Первые заявили, что едва ли не с детства — поклонники парижан (даром, что являются выходцами из Рубе, округ Лилль) и слишком сильно хотят понравиться аудитории, чем несколько внушают недоверие. А вторые... Ну, да, это же “Red Bull”, бездушная компания, готовая дотянуться куда только можно, направленная сугубо на заработок. Отсюда и возник тейк, что Ферраччи банально сохранили в качестве мостика между “традициями” и “новизной”, чтобы не будоражить настроения общественности.

Знаете, эти упреки вызывают неловкий смех. В октябре 2024-го “Париж” отчитался о долге в 10 миллионов долларов, в результате изменений в руководстве успешно его закрыл и теперь будет оперировать бюджетом в 100-200 миллионов евро, если верить тому же L'Équipe. Ужасно, правда?

Сам Пьер видит выгоду, не раз акцентировал внимание на том, что Арно поможет предпринимательским видением, экономическим развитием и влиянием на бренд. Red Bull: его миссия — консультация в сфере менеджмента, что наглядно подтверждает эффективность их клубов по всему миру. “Приход Арно и Red Bull — это уникальная возможность, которую я сразу встретил с большим энтузиазмом”, — констатировал президент.

Сотрудничество с Юргеном Клоппом, доступ к гигантской сети поиска талантов, финансовая стабильность — очевидные аргументы “за”. Причем Ферраччи заверил - никто не собирается превращаться в фарм, наоборот ФК стремится сохранить аутентичность.

“У Клоппа есть техническое видение, аура и объединяющий эффект. То, что он воплотил в “Ливерпуле”, должно нас вдохновлять, но не побуждать к копированию. Мы не собираемся втягиваться во владение несколькими клубами. Семья Арно является мажоритарными акционерами в этой сделке”.

Факт повышения уже сейчас легитимизировал правильность сделки, совершенной каких-то шесть-семь месяцев назад.

Кто есть в распоряжении

Если кто-то подумал: “вот, есть миллиардеры, они сразу подвезут грузовик с наличными”, то нет. Примечательно, что зимой 2025-го “Париж” не провел ни одного трансфера на вход, а наоборот привычно продал — на тот момент 19-летнего Абубака Сумаоро в “Гамбург” за 2 миллиона евро.

Политика обогащения за счет воспитанников до недавнего времени была в приоритете. Подчеркнем, что через систему прошли такие известные персонажи, как Ибраима Конате, Ману Коне, Лоик Баде, Аксель Дисаси, Габриэль Обертан, Мамаду Сако и Норди Мукиеле.

Хорошо, а чем же оперирует клуб, если не комплектовался, а ему все равно хватило усилий для промоушена? Невооруженным глазом видим нескольких знакомых — 37-летнего Реми Риу, голкипера, заставшего еще праймовый “Лион”, а затем нашедшего себя в “Осере” и “Нанте”. Также выделяется опытный капитан — Тимоти Колодзейчак выиграл с “Севильей” два кубка Лиги Европы и на нынешнем месте работы находится с 2023-го.

Погоду же делают вратарь Обе Нкамбадио (14 “сухарей” в 33 поединках), центрбек Мустафа Мбоу, опорник Максим Лопес, прибывший из «Сассуоло», и его коллега по амплуа Адама Камара. Впереди выделяются атакующий полузащитник Илан Кеббал (5+6) и Жан-Филипп Крассо, приглашенный из “Црвены Звезды”. Это однозначно ключевая боевая единица, на которую работает остальные партнеры — как следствие, ивуариец забил 15 голов, благодаря чему находится в тройке бомбардиров Лиги 2.

На тренерском мостике — 51-летний Стефан Гилли, для которого опыт в столице оказался дебютным в качестве главного. До этого специалист исключительно ассистировал — в “Гренобле”, “Сошо-Монбельяре”, сборной Боснии и Герцеговины, “Париже” и Марокко.

И сколько бы пресса не рассказывала о классной атмосфере внутри, то как Гилли уцепился за шанс, понятно одно: в команде есть кого “прокачивать”, возможно, даже на этом поднять с десяток миллионов евро, но на деле без качественного и точечного усиления не обойтись.

Запланированный переезд на более современный стадион

По Интернету гуляет популярное фото, где возле “Парк де Пренс”, буквально через дорогу расположена другая арена — якобы там базируется “Париж”. Это регбийный “Стад Жан Буэн”, способный принимать футбольные матчи (там выступали “Версаль”, “Ред Стар” и женская команда “ПСЖ”), однако на самом деле Ферраччи ударил по рукам только в 2025-м.

“Париж” будет арендовать “Жан Буэн” до 2029-го и вынужденно покидает “Шарлети” — 20-тысячный спортивный комплекс, построенный еще в 1939-м и капитально отремонтированный в середине 90-х. Как подчеркнул Клопп, “это стадион, где невозможно создать атмосферу” — противоречивое заявление в понимании фанатов со стажем, однако вполне ожидаемое со стороны новых лиц в “Париже”. Мол, хватит ассоциироваться с тяжелым прошлым, давайте переедем поближе к нашему конкуренту. Это смело и стратегически — “покажем всем наше отличие да еще и откусим “пирог” с болельщиками”.

Легкую улыбку вызывают размышления тамошних журналистов о том, что вот-вот — и перед нами предстанет дерби уровня манчестерского (сравнение, если честно, такое себе, учитывая последнюю, бесхребетную дуэль “МС” и “МЮ”). Судя по риторике, в “Париже” не имеют никаких настроений форсировать события — прежде всего надо обеспечить стабильность в Лиге 1.

Сейчас декларируется баланс между глобальной стратегией и местными традициями

Арно и “Red Bull” прекрасно осознают преимущества владения “Парижем”. Город получил нового представителя Лиги 1 и среди 12 миллионов жителей точно найдутся желающие присоединиться к проекту. Это касается как расширения фан-базы, имеющей шанс выйти из тени (очевидно, что не переплюнет “ПСЖ”, но все же существенно пополнит ряды), так и привлечь игроков.

Вот эта неиспользованная база болельщиков и молодежи — главный долгосрочный план. Понятно, что ныне первоочередные усилия будут направлены на то, чтобы закрепиться среди лучших, попытаться не вылететь, однако это не отменяет ключевую цель.

Франция является известным экспортером футболистов (вторая после Бразилии), и “Париж” хочет придержать их на родине. И таким образом сыграть на патриотических нотках (что бессознательно заденет более именитого соседа) — “ПСЖ” любят троллить за неумение оперировать воспитанниками, готовностью приобрести кого-то постороннего на рынке, чем поэтапно подпускать свои ресурсы.

Кстати, сомнительно, что нам придется ждать конфликта между сторонниками команд. “Я думаю, что в Париже найдется место для двух клубов, двух разных историй, которые бы дополнили друг друга”, — отметил Арно. “Но нет никакой вражды, я сам был владельцем сезонного абонемента “ПСЖ” вместе с сыном в свое время”, — подхватил Ферраччи.

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Нацеленность на перспективных — это не только в духе австрийцев, но и наблюдалось до их прибытия. “Мы хотели и хотим, чтобы наш костяк был из парижского региона. Все остальные подписывают исполнителей из Парижа, поэтому было бы хорошо, если бы местный клуб развивал это. Хотя, да, мы открыты для игроков из других регионов”, — отметил Пьер.

Пока читать или слушать подобные месседжи — полный кайф. Останется ли “Париж” домашним, семейным в ближайшем будущем — вопрос. Все же нередко мы видели, когда принципы пренебрегались, векторы резко менялись, и коллективы принимали очертания доноров для более состоятельных или сами закрывали глаза на идентичность и трансформировались в “мешок”. Как бы там ни было, а во Франции уверены: если ничего где-то не сломается, то новичок долго будет радовать глаз. Деньги есть.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine