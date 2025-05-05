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Битва за путевку в Лиги чемпионов. Лилль - Марсель 1:1. Видео голов и обзор матча
Свое положение никто особо не улучшил
Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" упустил победу в выездной игре 32-го тура Лиги 1 против "Лилля".
За гостей отличился Амин Гуири, в составе хозяев - Матиас Фернадес-Пардо.
В таблице чемпионата Франции "Марсель" находится на втором месте с 59-ю баллами, а "Лилль" находится на пятой строчке, имея на два очка меньше.
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Лига 1. 32-й тур
Стадион: "Стад Пьер Моруа" (Лилль)
"Лилль" — "Марсель" 1:1
Голы: Фернадес-Пардо (74) — Гуири (57)
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