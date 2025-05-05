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Битва за путевку в Лиги чемпионов. Лилль - Марсель 1:1. Видео голов и обзор матча

Франция

Свое положение никто особо не улучшил

Битва за путевку в Лиги чемпионов. Лилль - Марсель 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" упустил победу в выездной игре 32-го тура Лиги 1 против "Лилля".

За гостей отличился Амин Гуири, в составе хозяев - Матиас Фернадес-Пардо.

В таблице чемпионата Франции "Марсель" находится на втором месте с 59-ю баллами, а "Лилль" находится на пятой строчке, имея на два очка меньше.

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Лига 1. 32-й тур

Стадион: "Стад Пьер Моруа" (Лилль)

"Лилль" — "Марсель" 1:1

Голы: Фернадес-Пардо (74) — Гуири (57)

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