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Спортивный директор ПСЖ ведет переговоры с топ-клубом Европы
Находится в центре внимания клубов АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание GFFN, спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш до сих пор не продлил контракт с парижским клубом.
Кампуш, который присоединился к "ПСЖ" в 2022 году, стал архитектором команды, которая уверенно завоевала четвертый подряд титул Лиги 1 еще в начале апреля и сейчас претендует на победу в Лиге чемпионов. Однако, несмотря на успехи, будущее Кампуша в Париже остается туманным. Его действующее соглашение действует только до конца текущего сезона, и стороны до сих пор не достигли согласия относительно его продления.
В контексте этой неопределенности сообщается о серьезной заинтересованности к Кампушу со стороны клубов английской Премьер-лиги. Более того, он уже находится в активном диалоге с неназванным топ-клубом Европы.
Напомним, что в среду "ПСЖ" сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Арсенала". Сейчас парижане ведут с общим счетом 1:0.
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