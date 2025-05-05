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Дембеле может сыграть с Арсеналом в полуфинале Лиги чемпионов - СМИ
Хорошие новости для болельщиков ПСЖ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле сможет принять участие в ответном полуфинале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Об этом сообщает издание L'Équipe.
По информации источника, восстановление Дембеле проходит по плану. Накануне футболист тренировался индивидуально, а сегодня, 5 мая, уже провел полноценное занятие в общей группе. Таким образом, его участие в матче против "канониров" является очень вероятным.
Напомним, что ответный матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится во вторник, 7 мая.
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