Дембеле может сыграть с Арсеналом в полуфинале Лиги чемпионов - СМИ

Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле сможет принять участие в ответном полуфинале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Об этом сообщает издание L'Équipe.

По информации источника, восстановление Дембеле проходит по плану. Накануне футболист тренировался индивидуально, а сегодня, 5 мая, уже провел полноценное занятие в общей группе. Таким образом, его участие в матче против "канониров" является очень вероятным.

Напомним, что ответный матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится во вторник, 7 мая.