Марсель хочет подписать бывшего воспитанника академии Манчестер Юнайтед 

По информации издания L'Équipe, "Марсель" ведет переговоры по трансферу полузащитника "Лилля" Эйнджела Гомеса, контракт которого завершается в конце этого сезона.

Гомес уже провел свой последний матч за "Лилль", ведь после того, как стало понятно, что хавбек не продлит соглашение, его отстранили от основного состава. Последний раз он выходил на поле еще 1 марта.

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На футболиста также претендует ряд клубов из АПЛ, поэтому "Марсель", стремясь опередить конкурентов, уже несколько недель ведет переговоры с выпускником академии "Манчестер Юнайтед". По данным L'Équipe, переговоры вышли на финальный этап, ведь французский клуб сделал Гомесу контрактное предложение.

Добавим, что в текущем сезоне Эйнджел Гомес забил два гола и отдал одну результативную передачу в 20 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.