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Защитник ПСЖ - о Луисе Энрике: Он помогает мне выйти на новый уровень

Франция

Под руководством испанского специалиста его игра улучшилась

Защитник ПСЖ - о Луисе Энрике: Он помогает мне выйти на новый уровень

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Крайний защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими высказался о влиянии Луиса Энрике на его игру.

"На протяжении карьеры у меня было несколько очень хороших тренеров, и я очень благодарен каждому из них. Я учился чему-то новому на каждом из этих этапов. Луис Энрике выводит меня на новый уровень, которого я еще никогда не мог себе представить. Благодаря ему я становлюсь более полноценным футболистом".

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В этом сезоне 26-летний Ашраф Хакими забил 6 голов и отдал 14 ассистов в 44 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

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Луис Энрике Пари Сен-Жермен Ашраф Хакими
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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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