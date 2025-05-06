Защитник ПСЖ - о Луисе Энрике: Он помогает мне выйти на новый уровень

Крайний защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими высказался о влиянии Луиса Энрике на его игру.

"На протяжении карьеры у меня было несколько очень хороших тренеров, и я очень благодарен каждому из них. Я учился чему-то новому на каждом из этих этапов. Луис Энрике выводит меня на новый уровень, которого я еще никогда не мог себе представить. Благодаря ему я становлюсь более полноценным футболистом".