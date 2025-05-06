Тренер ПСЖ - о Кварацхелии: Я очень горжусь его выступлениями

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о новом вингере команды Хвичю Кварацхелии.

"Он молод, но имеет большой опыт. Должен сказать, что для игрока, который переезжает из страны в страну, меняет клубы, это сложно, но он подошел к этому процессу открыто. Я очень горжусь его выступлениями, доволен тем, что он делает с мячом и без него", - сказал специалист.