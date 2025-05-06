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Тренер ПСЖ - о Кварацхелии: Я очень горжусь его выступлениями
Энрике высказался о новом игроке команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о новом вингере команды Хвичю Кварацхелии.
"Он молод, но имеет большой опыт. Должен сказать, что для игрока, который переезжает из страны в страну, меняет клубы, это сложно, но он подошел к этому процессу открыто. Я очень горжусь его выступлениями, доволен тем, что он делает с мячом и без него", - сказал специалист.
Напомним, что Кварацхелия присоединился в "ПСЖ" 17 января из "Наполи" за 70 млн евро.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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