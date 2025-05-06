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Марсель нацелился на опытного защитника Аль-Насра
Эмерик Лапорт может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марсельский "Олимпик" начал переговоры о подписании 30-летнего испанского защитника Эмерика Лапорт, который сейчас выступает за саудовский "Аль-Наср". Об этом сообщает издание La Provence.
Однако, как отмечает источник, этот трансфер напрямую зависит от того, сможет ли "Олимпик" по итогам текущего сезона Лиги 1 обеспечить себе прямую квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА в следующем сезоне.
Добавим, что Лапорт в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 5 голов.
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