Марсель ведет переговоры по переходу звезды Аль-Насра

Как сообщает издание La Provence, "Марсель" близок к подписанию Эмерика Ляпорта – переговоры с "Аль-Насром" вышли на завершающую стадию. Переход 30-летнего защитника сборной Испании зависит от того, удастся ли клубу напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.

За два тура до завершения сезона "Марсель" активно борется за возвращение в самый престижный еврокубок. Параллельно клуб уже работает над усилением состава и одним из приоритетов остается центр защиты. Спортивный директор Мехди Бенатия и новый главный тренер Роберто Де Дзерби ищут опытного лидера в оборону, и Ляпорт подходит под эти требования.

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Позапрошлого лета он перешел в "Аль-Насра" из "Манчестер Сити" за 30 миллионов евро. Французский клуб уже пытался подписать его в январе и с тех пор сохраняет контакт. Сам Ляпорт заинтересован в возвращении в Европу. Его контракт с саудовским клубом действует до 2026 года, однако, по данным источников, он может быть расторгнут уже этим летом – особенно если "Марсель" сможет гарантировать ему участие в Лиге чемпионов.

Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 5 голов в 30 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах.