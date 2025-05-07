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ПСЖ не будет рассматривать трансферные предложения за своего таланта
На фоне интереса Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дезире Дуэ за дебютный сезон в составе "Пари Сен-Жермен" стал ключевой фигурой в системе Луиса Энрике. Французский полузащитник тяжело входил в коллектив после перехода из "Ренна" – осенью ему не удавалось закрепиться в основе, а первый гол за новую команду он забил лишь в декабре.
Однако с того момента его результативность стремительно возросла, и благодаря вкладу Дуэ "ПСЖ" досрочно оформил титул Лиги 1 и находится в шаге от финала Лиги чемпионов. Неудивительно, что выступления Дуэ привлекли внимание мадридского "Реала".
Впрочем, как сообщает Foot Mercato, "ПСЖ" не имеет никакого намерения продавать молодого француза. Парижане категорически отвергают даже возможность переговоров – контракт Дуэ действует до 2029 года, и клуб считает его неприкосновенным.
Добавим, что в этом сезоне на счету 19-летнего француза 13 голов и 12 ассистов в 49 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.
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