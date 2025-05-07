ПСЖ не будет рассматривать трансферные предложения за своего таланта

Дезире Дуэ за дебютный сезон в составе "Пари Сен-Жермен" стал ключевой фигурой в системе Луиса Энрике. Французский полузащитник тяжело входил в коллектив после перехода из "Ренна" – осенью ему не удавалось закрепиться в основе, а первый гол за новую команду он забил лишь в декабре.

Однако с того момента его результативность стремительно возросла, и благодаря вкладу Дуэ "ПСЖ" досрочно оформил титул Лиги 1 и находится в шаге от финала Лиги чемпионов. Неудивительно, что выступления Дуэ привлекли внимание мадридского "Реала".

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Впрочем, как сообщает Foot Mercato, "ПСЖ" не имеет никакого намерения продавать молодого француза. Парижане категорически отвергают даже возможность переговоров – контракт Дуэ действует до 2029 года, и клуб считает его неприкосновенным.

Добавим, что в этом сезоне на счету 19-летнего француза 13 голов и 12 ассистов в 49 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.