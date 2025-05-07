  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Бывший полузащитник ПСЖ возобновляет судебную борьбу с клубом

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший полузащитник ПСЖ возобновляет судебную борьбу с клубом

Франция

Уже который год

Бывший полузащитник ПСЖ возобновляет судебную борьбу с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Прошло более шести лет после ухода Адриена Рабьо из "Пари Сен-Жермен", но его судебный спор с бывшим клубом продолжается. Французский полузащитник оспорил в апелляции завершение своего контракта с "ПСЖ", считая его несправедливым.

В декабре 2018 года футболиста отстранили от команды за отказ продлить соглашение, и теперь он требует выплатить ему премии за этику и осуждает резкое отстранение из коллектива перед бесплатным переходом в "Ювентус" в 2019-м.

Читайте такжеПСЖ наказан за оскорбительные баннеры болельщики в адрес Рабьо

По данным L'Équipe, Рабьо требует переквалифицировать свой предыдущий контракт в бессрочный (CDI), утверждая, что выполнял постоянную роль в клубе. Хотя подобные требования редки в футболе, суд уже соглашался с ними ранее – в частности, в деле регбиста Патрисио Альбасете. Поскольку закон 2015 года о срочных спортивных контрактах не распространяется на случай Рабьо (соглашение было подписано еще в 2014-м), решение суда ожидается 19 июня.

Добавим, что в целом Рабьо провел 227 матчей за первую команду "ПСЖ" во всех турнирах, забив 24 гола и отдав 14 ассистов.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ не будет рассматривать трансферные предложения за своего таланта
yellow-arrow
Марсель ведет переговоры по переходу звезды Аль-Насра
yellow-arrow
Известно, сколько заработает ПСЖ на домашнем матче с Арсеналом
Марсель Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости