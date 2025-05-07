Бывший полузащитник ПСЖ возобновляет судебную борьбу с клубом

Прошло более шести лет после ухода Адриена Рабьо из "Пари Сен-Жермен", но его судебный спор с бывшим клубом продолжается. Французский полузащитник оспорил в апелляции завершение своего контракта с "ПСЖ", считая его несправедливым.

В декабре 2018 года футболиста отстранили от команды за отказ продлить соглашение, и теперь он требует выплатить ему премии за этику и осуждает резкое отстранение из коллектива перед бесплатным переходом в "Ювентус" в 2019-м.

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По данным L'Équipe, Рабьо требует переквалифицировать свой предыдущий контракт в бессрочный (CDI), утверждая, что выполнял постоянную роль в клубе. Хотя подобные требования редки в футболе, суд уже соглашался с ними ранее – в частности, в деле регбиста Патрисио Альбасете. Поскольку закон 2015 года о срочных спортивных контрактах не распространяется на случай Рабьо (соглашение было подписано еще в 2014-м), решение суда ожидается 19 июня.

Добавим, что в целом Рабьо провел 227 матчей за первую команду "ПСЖ" во всех турнирах, забив 24 гола и отдав 14 ассистов.