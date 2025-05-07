Европейские топ-клубы хотят подписать вратаря ПСЖ

Европейские топ-клубы хотят подписать вратаря "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, предложение парижан по новому контракту Джанлуиджи Доннаруммы серьезно отличается от требований футболиста и его представителей. Несмотря на это, сейчас команда Луиса Энрике не сосредотачивается на переговорах со своими игроками, а концентрируется только на попадании в финал Лиги чемпионов.

За ним следят несколько европейских топ-клубов: "Интер", "Ювентус", "Бавария" и "Манчестер Сити", которые предлагают Доннарумме присоединиться к ним уже этим летом.

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Напомним, что действующий контракт 26-летнего итальянского голкипера с "ПСЖ" рассчитан до конца июня 2026 года.