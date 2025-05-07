Опытный голкипер Ренна покинет команду после завершения сезона - СМИ

Опытный голкипер "Ренна" Стив Манданда покинет клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Get French Football News.

Контракт 40-летнего французского вратаря с "Ренном" истекает 30 июня 2025 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Стив в текущем сезоне сыграл 17 матчей, из которых 6 поединков отыграл на ноль.