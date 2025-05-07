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Опытный голкипер Ренна покинет команду после завершения сезона - СМИ

Франция

Об этом пишет Get French Football News

Опытный голкипер Ренна покинет команду после завершения сезона - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

Новина українською

Опытный голкипер "Ренна" Стив Манданда покинет клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Get French Football News.

Контракт 40-летнего французского вратаря с "Ренном" истекает 30 июня 2025 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Стив в текущем сезоне сыграл 17 матчей, из которых 6 поединков отыграл на ноль.

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Стив Манданда Ренн
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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