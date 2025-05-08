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Вратарь ПСЖ высказался о своем будущем в клубе

Франция

Он является ключевым игроком команды

Вратарь ПСЖ высказался о своем будущем в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем будущем в клубе.

"У меня есть контракт с клубом, который заканчивается в следующем году, но все зависит от решения руководства. Если "ПСЖ" хочет, чтобы я остался здесь — я останусь. Мы просто должны подписать новый контракт, но это зависит от клуба", — приводит слова итальянского голкипера журналист Фабрицио Романо.

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В этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 11 "сухих" матчей в 38 поединках за "ПСЖ" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Опубликовал: Андрей Журба
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