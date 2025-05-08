Вратарь ПСЖ высказался о своем будущем в клубе

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем будущем в клубе.

"У меня есть контракт с клубом, который заканчивается в следующем году, но все зависит от решения руководства. Если "ПСЖ" хочет, чтобы я остался здесь — я останусь. Мы просто должны подписать новый контракт, но это зависит от клуба", — приводит слова итальянского голкипера журналист Фабрицио Романо.