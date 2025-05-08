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Французскому гранду грозит отстранение от еврокубков

Франция

Или надо идти на сотрудничество

Французскому гранду грозит отстранение от еврокубков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Финансовая ситуация "Лиона" вызывает беспокойство уже на уровне высших органов европейского футбола. По данным L'Équipe, Контрольный орган УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) сейчас ведет переговоры с "Лионом" об условиях сделки после тревожного финансового отчета.

Соглашение предусматривает штраф, предположительно более 10 миллионов евро, а также жесткие ограничения – в частности потолок зарплат и надзор за трансферами – в рамках плана финансового оздоровления. Если "Лион" откажется подписывать эти условия, клуб может быть исключен из еврокубков, а единственной апелляционной инстанцией останется Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Владелец клуба Джон Тектор вместе с главой глобального футбольного направления Eagle Football Group Михаэлем Герлингером в среду находились в Ньоне на переговорах с УЕФА.

Добавим, что за 2 тура до конца чемпионата "Лион" занимает 7 место в турнирной таблице Лиги 1 с 54 очками.

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Франция УЕФА Лион Джон Текстор
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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