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Французскому гранду грозит отстранение от еврокубков
Или надо идти на сотрудничество
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Финансовая ситуация "Лиона" вызывает беспокойство уже на уровне высших органов европейского футбола. По данным L'Équipe, Контрольный орган УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) сейчас ведет переговоры с "Лионом" об условиях сделки после тревожного финансового отчета.
Соглашение предусматривает штраф, предположительно более 10 миллионов евро, а также жесткие ограничения – в частности потолок зарплат и надзор за трансферами – в рамках плана финансового оздоровления. Если "Лион" откажется подписывать эти условия, клуб может быть исключен из еврокубков, а единственной апелляционной инстанцией останется Спортивный арбитражный суд (CAS).
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Владелец клуба Джон Тектор вместе с главой глобального футбольного направления Eagle Football Group Михаэлем Герлингером в среду находились в Ньоне на переговорах с УЕФА.
Добавим, что за 2 тура до конца чемпионата "Лион" занимает 7 место в турнирной таблице Лиги 1 с 54 очками.
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