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Энрике высказался о своем будущем в ПСЖ
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о своем будущем во французском клубе.
"Я очень счастлив здесь, в "ПСЖ", потому что вместе с Луисом Кампосом и Нассером Аль-Хелаифи мы можем создать команду, которую ценят наши болельщики", - сказал специалист.
Добавим, что у Энрике контракт с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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