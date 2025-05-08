Энрике высказался о своем будущем в ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о своем будущем во французском клубе.

"Я очень счастлив здесь, в "ПСЖ", потому что вместе с Луисом Кампосом и Нассером Аль-Хелаифи мы можем создать команду, которую ценят наши болельщики", - сказал специалист.