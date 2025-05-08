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Энрике высказался о своем будущем в ПСЖ

Франция

Специалист поделился своими мыслями

Энрике высказался о своем будущем в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о своем будущем во французском клубе.

"Я очень счастлив здесь, в "ПСЖ", потому что вместе с Луисом Кампосом и Нассером Аль-Хелаифи мы можем создать команду, которую ценят наши болельщики", - сказал специалист.

Добавим, что у Энрике контракт с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Луис Энрике Пари Сен-Жермен
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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