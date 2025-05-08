LFP наказала снятием очков одного из аутсайдеров Лиги 1 за нарушение правопорядка во время дерби

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) наказала "Сент-Этьен" штрафом и снятием очков за нарушение правопорядка во время Ронского дерби с "Лионом" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Франции.

В сообщении на официальном сайте LFP говорится о том, что в результате расследования инцидента дисциплинарный комитет решил оштрафовать "святых" на 60 тысяч евро, а также снял один балл с команды, но это наказание является условным.

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На данный момент "Сент-Этьен" с 27 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Лиги 1.