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LFP наказала снятием очков одного из аутсайдеров Лиги 1 за нарушение правопорядка во время дерби
Матч был приостановлен из-за бросания посторонних предметов на поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) наказала "Сент-Этьен" штрафом и снятием очков за нарушение правопорядка во время Ронского дерби с "Лионом" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Франции.
В сообщении на официальном сайте LFP говорится о том, что в результате расследования инцидента дисциплинарный комитет решил оштрафовать "святых" на 60 тысяч евро, а также снял один балл с команды, но это наказание является условным.
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На данный момент "Сент-Этьен" с 27 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Лиги 1.
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