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Опытный защитник Баварии согласовал условия контракта с Монако - Романо

Франция

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Опытный защитник Баварии согласовал условия контракта с Монако - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Переход английского защитника Эрика Дайера в "Монако" завершен. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Все необходимые документы подписаны. Детали сделки, такие как срок контракта и финансовые условия, пока не разглашаются.

Добавим, что Эрик в текущем сезоне за "Баварию" сыграл 26 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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