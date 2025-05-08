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Опытный защитник Баварии согласовал условия контракта с Монако - Романо
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Переход английского защитника Эрика Дайера в "Монако" завершен. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Все необходимые документы подписаны. Детали сделки, такие как срок контракта и финансовые условия, пока не разглашаются.
Добавим, что Эрик в текущем сезоне за "Баварию" сыграл 26 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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