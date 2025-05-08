Опытный защитник Баварии согласовал условия контракта с Монако - Романо

Переход английского защитника Эрика Дайера в "Монако" завершен. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Все необходимые документы подписаны. Детали сделки, такие как срок контракта и финансовые условия, пока не разглашаются.

Добавим, что Эрик в текущем сезоне за "Баварию" сыграл 26 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.