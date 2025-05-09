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ПСЖ приближается к продлению контракта со своим лидером 

Франция

Оптимизм относительно ситуации

ПСЖ приближается к продлению контракта со своим лидером 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации Get French Football News, в "Пари Сен-Жермен" царит оптимизм относительно продления контракта с Джанлуиджи Доннаруммой.

Источники сообщают, что переговоры по новому соглашению с вратарем начались еще до его последнего всплеска формы, и теперь стороны близки к положительному завершению процесса. Доннарумма сыграл решающую роль в матчах против "Арсенала", "Астон Виллы" и "Ливерпуля", чем помог "ПСЖ" выйти в финал, где команда встретится с "Интером".

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Его будущее может скоро определиться и теперь ход за игроком. Хотя существует набор требований, которые применяются ко всем футболистам, продлевающим соглашения с парижанами, и которые Доннарумма должен принять но как сам футболист, так и его агент отметили, что приоритетом остается продолжение выступлений на "Парк де Пренс".

Добавим, что в этом сезоне итальянец провел 38 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, 11 раз сохранив свои ворота "сухими".

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Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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