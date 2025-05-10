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Бывший тренер Ливерпуля прибыл на заключительный матч одного из лидеров французской Лиги 2

Франция

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Бывший тренер Ливерпуля прибыл на заключительный матч одного из лидеров французской Лиги 2

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер "Ливерпуля" прибыл на заключительный матч одного из лидеров французской Лиги 2.

Юрген Клопп прибыл на матч "ФК Париж". Немецкого специалиста заметили на стадионе "Шарлети", на котором один из лидеров турнира сыграет с "Аяччо".

"Red Bull" владеет 10% акциями "ФК Париж".

На данный момент Юрген Клопп занимает должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull и работает со всеми клубами этой структуры.

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Напомним, что "ФК Париж" в следующем сезоне сыграет в Лиге 1.

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Источник:
Andres Ramos
Опубликовал: Владислав Прийменко
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