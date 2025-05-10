Бывший тренер "Ливерпуля" прибыл на заключительный матч одного из лидеров французской Лиги 2.

Юрген Клопп прибыл на матч "ФК Париж". Немецкого специалиста заметили на стадионе "Шарлети", на котором один из лидеров турнира сыграет с "Аяччо".

Jürgen Klopp no se quiere perder la fiesta del ascenso del Paris F.C. El alemán, actualmente director de fútbol de Red Bull, acaba de llegar al Stade Charlety para presenciar en directo el partido contra el Ajaccio (17:00).



Red Bull tiene el 10% del Paris F.C. @diarioas pic.twitter.com/Zs5g3Vwcs7 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 10, 2025

"Red Bull" владеет 10% акциями "ФК Париж".

На данный момент Юрген Клопп занимает должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull и работает со всеми клубами этой структуры.

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Напомним, что "ФК Париж" в следующем сезоне сыграет в Лиге 1.