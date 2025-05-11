Лига 1. Монако победил Лион, а Ницца и Лилль синхронно проиграли

Бодрое начало матча между "Монако" и "Лионом" не привело к забитым голам в первом тайме. Команда Паулу Фонсеки пыталась играть в довольно открытый футбол, ведь им нужна была только победа для того, чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов. Гости много били по воротам, чего не скажешь об их соперниках, хотя конвертировать преимущество по этому показателю в перевес в счете "ткачам" не удалось. Монегаски, понятное дело, не сидели в обороне, они владели мячом, и даже больше, чем "Лион", но "красно-белые" не создали серьезную угрозу воротам Лукаса Перри.

Во втором тайме "Лион" начал все активнее контролировать мяч, они пытались давить на хозяев, однако не смогли забить первыми. Как следствие, "Монако" и открыл счет в этом матче, а произошло это на 62-й минуте благодаря усилиям Такуми Минамино, который забил после паса от Магнеса Аклиуша. А уже на 68-й минуте "красно-белые" удвоили свое преимущество. Денис Закария очень удачно выпрыгнул в штрафной зоне соперника и замкнул великолепным ударом головой подачу со стандартного положения от Ламина Камара. После такого шока "Лион" не смог вернуться в эту игру.

Благодаря этой победе "Монако" обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон за тур до конца чемпионата Франции, набрав 61 очко. Шансы "Лиона" на еврокубки мизерные, поскольку подопечные Паулу Фонсеки с 54 очками сейчас находятся на 7-м месте, а расстояние до 6-й позиции, дающей право на участие в Лиге конференций, составляет три пункта.

Лига 1. 33-й тур

Стадион: "Стад Луи II" (Монако)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

"Монако" — "Лион" 2:0

Голы: Минамино (62), Закария (68)

"Монако": Кён — Кайо Энрике, Керер, Синго, Тезе (Вандерсон, 76) — Минамино (Диатта, 86), Камара (Магасса, 78), Закария (Мависса, 86), Аклиуш — Биерет (Бен Сегир, 76), Эмболо

"Лион": Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата (Чалета-Цар, 22), Мейтленд-Найлз — Матич (Шерки, 65), Тессманн — Фофана, Альмада, Шерки (Микаутадзе, 76) — Ляказетт

Предупреждения: Камара (59), Диатта (88) — Мата (9), Альмада (45+2), Тальяфико (90), Ниакате (90+2)

"Ницца", которая все еще остается в зоне Лиги чемпионов, довольно-таки неожиданно проиграла на выезде "Ренну". Несмотря на то, что "красно-черные" не претендуют на еврокубковые места по итогам этого сезона в Лиге 1, они вышли на этот матч очень мотивированными. С первых же минут хозяева давили на соперников, а забить им удалось уже на 15-й минуте, когда на прострел с левого фланга Арно Калимуэндо ответил четким ударом по воротам Марцина Булки. Позже похожая атака в исполнении "Ренна" привела к еще одному голу, впрочем он был отменен из-за нарушения правил в атаке.

Бруно Женезио решил сменить трех игроков в составе своей команды после перерыва, но это никак не повлияло на итоговый результат. После того, как "Ренн" откровенно отбивался в первом тайме, им удалось выровнять игру во второй половине этого матча, поэтому "Ницца", можно сказать, вполне заслуженно проиграла, а дубль Калимуэндо в конце матча лишь подтверждает этот тезис. В активе "Ренна" теперь 41 очко, они идут на 11-м месте, а "Ницца" с 57 баллами остается на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1, но их судьба будет решена в последнем туре в следующую субботу.

Лига 1. 33-й тур

Стадион: "Роазон Парк" (Ренн)

Главный судья: Жереми Стина (Франция)

"Ренн" — "Ницца" 2:0

Голы: Калимуэндо (15, 80)

*На 35-й минуте гол Джауи Сиссе был отменен после просмотра ВАР из-за нарушений правил

"Ренн": Самба — Трюффер, Брассье, Руо, Жаке — Коне (Фофана, 75), Сиссе (Джеймс, 84), Матусива — Бла, Калимуэндо (Мейте, 90), Аль-Таамари (Ассиньон, 62)

"Ницца": Булка — Бар, Бомбито, Менди (Данте, 46) — Абди (Бога, 46 / Шо, 82), Сансон (Лаборд, 46), Росарио (Луше, 62), Будауи, Клосс — Гессан (Диоп, 62), Буанани

Предупреждения: Брассье (90+4) — Росарио (45)

Вслед за "Ниццей" , синхронно проиграл еще один прямой конкурент "Лиона" в борьбе за место в еврокубках. "Лилль" на выезде потерпел поражение от "Бреста", для которого этот сезон сложился не лучшим образом, по сравнению с их прошлой кампанией в Лиге 1. Людовик Ажорк был одним из самых активных игроков в штрафной площадке «догов» в первом тайме, поэтому неудивительно, что на свой гол он наиграл, отличившись в конце первой половины этого поединка.

Во втором тайме команда Бруно Женезио полностью превосходила своего соперника, но не смогла нанести ни одного удара в створ ворот! Оборона бретонцев, забив второй гол, выдержала бешеный натиск от "мастифов" и добавила три очка в копилку своей команды. Сейчас "Брест" с 50 очками занимает 8-е место, а "Лилль" опустился на пятую позицию, имея в своем активе такое же количество очков, как и у "Ниццы". В последнем туре им придется полагаться на то, что "пираты" смогут отобрать очки и у "орлят", хотя им обязательно нужно набирать свои очки.

Лига 1. 33-й тур

Стадион: "Стад Франсис Ле Бле" (Брест)

Главный судья: Тома Леонар (Франция)

"Брест" — "Лилль" 2:0

Голы: Ажорк (42), Думбия (64)

"Брест": Бизот — Хайдара (Локо, 72), Ндиайе, Фернандеш, Лала — Думбия (Мартен, 82), Маньетти, Камара — Перейра Лаже, Ажорк (Макалу, 88), Дель Кастильо (Сима, 72)

"Лилль": Шевалье — Исмаили (Гудмундссон, 88), Александру, Манди, Менье — Гаральдссон (Кабелла, 66), Бенталеб, Мукау (Буадди, 66), Баккер (Акпом, 33) — Дэвид, Фернандес-Пардо (Сахрауи, 66)

Предупреждения: Перейра Лаже (70) — Менье (40)