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Лига 1. Гринвуд и Гуири вывели Марсель в ЛЧ, Анже спасается за счет амбиций Страсбура, хет-трик Рамуша
А также важная победа Сент-Этьена
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Скандальный дуэт Гуири-Гринвуд вывел "Марсель" в Лигу Чемпионов. Амин открыл счет в начале второго тайма в контратаке с "Гавром", продлив свою результативную серию до 3 туров. Дальше наступила получасовая пауза из-за поведения домашней публики. После рестарта сразу сравнял Сумаре, накалив атмосферу до предела. Но за 5 минут до конца основного времени Мэйсон Гринвуд положил шедевр, забив свой 19-й в кампании. А в самом конце Гуири забил свой 12-й гол после зимнего трансфера в еще одной быстрой атаке. Этот результат оставил "небесных" в зоне переходных матчей.
"Страсбур" не воспользовался
Еще один новичок элиты "Сент-Этьен" в куда более хрупком положении, но прямого вылета им сегодня все же избежать удалось. Обыграли на выезде "Реймс", который теперь в трех пунктах от них и в двух от зоны переходных матчей. "Зеленые" были хуже по большинству ключевых метрик, ужасающе выходили со своей половины, но забили два до перерыва и умудрились отстоять на ноль. До "Гавра" всего пункт, да и соперник в финальном туре попроще. Все шансы на спасение.
Блистательный вингер "Осера" Гаэтан Перрен довел свою статистику за кампанию до 10+10 после мяча в ворота "Нанта". Подопечные Антуана Комбуаре ответили голом Леруа после перерыва, и до двух пунктов увеличили отрыв от "Гавра". "Тулуза" и "Ланс" турнирной мотивации не имели и тоже расписали весьма дружелюбную ничью.
Параллельно ПСЖ легко разгромил худшую команду Лиги 1 даже вторым составом. Гонсалу Рамуш в стиле Александра Серлота набил статистику, оформил хет-трик в ворота "Монпелье". Второй – с пенальти, третий вообще с ассиста голкипера Арнау Тенаса. 25-я победа в кампании для парижан и 25-е поражение для "палладинов".
Лига 1. 33-й тур
Гавр, Стад Осеан
Гавр – Марсель 1:3
Голы: Сумаре 66 – Гуири 56, 90+9, Гринвуд 85
Монпелье, Стад де ля Моссон
Монпелье – ПСЖ 1:4
Голы: Кулибали 64 – Меюлю 44, Рамуш 49, 59 (п), 65
Анже, Стад Раймон Копа
Анже – Страсбур 2:1
Голы: Леполь 15, 48 – Баква 43
Реймс, Огюст Делон
Реймс – Сент-Этьен 0:2
Голы: Тардю 3, Кардона 41
Осер, Аббе Дешам
Осер – Нант 1:1
Голы: Перрен 45 – Леруа 62
Тулуза, Муниципальный стадион
Тулуза – Ланс 1:1
Голы: Гбоо 47 – эль-Айнауи 61
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