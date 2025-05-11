Лига 1. Гринвуд и Гуири вывели Марсель в ЛЧ, Анже спасается за счет амбиций Страсбура, хет-трик Рамуша

Скандальный дуэт Гуири-Гринвуд вывел "Марсель" в Лигу Чемпионов. Амин открыл счет в начале второго тайма в контратаке с "Гавром", продлив свою результативную серию до 3 туров. Дальше наступила получасовая пауза из-за поведения домашней публики. После рестарта сразу сравнял Сумаре, накалив атмосферу до предела. Но за 5 минут до конца основного времени Мэйсон Гринвуд положил шедевр, забив свой 19-й в кампании. А в самом конце Гуири забил свой 12-й гол после зимнего трансфера в еще одной быстрой атаке. Этот результат оставил "небесных" в зоне переходных матчей.

"Страсбур" не воспользовался подарками конкурентов , и вслед за "Ниццей" и "Лиллем" тоже слил свою игру на "Стад Раймон Копа". Местный "Анже" был мотивирован борьбой за выживание, которое они фактически гарантировали за счет двух голов Эстебана Леполя. Забавно, что Леполь забивал всего в 7 матчах сезона, при этом уже четвертый раз положил дубль, и это второй дубль "Страсбуру" – первый был в Кубке Франции. В дебюте ему подарок сделал 19-летний Мамаду Сарр, а после перерыва он отличился после навеса со стандарта.

Еще один новичок элиты "Сент-Этьен" в куда более хрупком положении, но прямого вылета им сегодня все же избежать удалось. Обыграли на выезде "Реймс", который теперь в трех пунктах от них и в двух от зоны переходных матчей. "Зеленые" были хуже по большинству ключевых метрик, ужасающе выходили со своей половины, но забили два до перерыва и умудрились отстоять на ноль. До "Гавра" всего пункт, да и соперник в финальном туре попроще. Все шансы на спасение.

Блистательный вингер "Осера" Гаэтан Перрен довел свою статистику за кампанию до 10+10 после мяча в ворота "Нанта". Подопечные Антуана Комбуаре ответили голом Леруа после перерыва, и до двух пунктов увеличили отрыв от "Гавра". "Тулуза" и "Ланс" турнирной мотивации не имели и тоже расписали весьма дружелюбную ничью.

Параллельно ПСЖ легко разгромил худшую команду Лиги 1 даже вторым составом. Гонсалу Рамуш в стиле Александра Серлота набил статистику, оформил хет-трик в ворота "Монпелье". Второй – с пенальти, третий вообще с ассиста голкипера Арнау Тенаса. 25-я победа в кампании для парижан и 25-е поражение для "палладинов".

Лига 1. 33-й тур

Гавр, Стад Осеан

Гавр – Марсель 1:3

Голы: Сумаре 66 – Гуири 56, 90+9, Гринвуд 85

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – ПСЖ 1:4

Голы: Кулибали 64 – Меюлю 44, Рамуш 49, 59 (п), 65

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – Страсбур 2:1

Голы: Леполь 15, 48 – Баква 43

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Сент-Этьен 0:2

Голы: Тардю 3, Кардона 41

Осер, Аббе Дешам

Осер – Нант 1:1

Голы: Перрен 45 – Леруа 62

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Ланс 1:1

Голы: Гбоо 47 – эль-Айнауи 61