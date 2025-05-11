  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ установил историческое достижение

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ установил историческое достижение

Франция

Французы развиваются по всем направлениям

ПСЖ установил историческое достижение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "ПСЖ" на выезде обыграл "Монпелье" со счетом 1:4, но главное достижение парижан в этом матче состоит в другом.

После обеспечения чемпионства за несколько туров до конца Луис Энрике начал чаще ротировать состав, выпуская все больше молодых игроков на поле. Вчера вечером средний возраст стартового состава "ПСЖ" составлял 21 год и 251 день, что стало самым молодым составом за всю историю клуба.

Читайте такжеПрезидент ПСЖ оплатит поездку на финал Лиги чемпионов для всех 600 сотрудников клуба

Важнейший матч сезона ожидает Париж впереди, 31 мая в 22:00. Команда сыграет с миланским "Интером" в финале Лиги чемпионов УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Гринвуд и Гуири вывели Марсель в ЛЧ, Анже спасается за счет амбиций Страсбура, хет-трик Рамуша
yellow-arrow
Лига 1. Монако победил Лион, а Ницца и Лилль синхронно проиграли
yellow-arrow
Бывший тренер Ливерпуля прибыл на заключительный матч одного из лидеров французской Лиги 2
Монпелье Лига 1 Луис Энрике “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
PSG
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости