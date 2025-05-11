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ПСЖ установил историческое достижение
Французы развиваются по всем направлениям
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "ПСЖ" на выезде обыграл "Монпелье" со счетом 1:4, но главное достижение парижан в этом матче состоит в другом.
После обеспечения чемпионства за несколько туров до конца Луис Энрике начал чаще ротировать состав, выпуская все больше молодых игроков на поле. Вчера вечером средний возраст стартового состава "ПСЖ" составлял 21 год и 251 день, что стало самым молодым составом за всю историю клуба.
Важнейший матч сезона ожидает Париж впереди, 31 мая в 22:00. Команда сыграет с миланским "Интером" в финале Лиги чемпионов УЕФА.
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