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В том числе и Де Дзерби. Определились еще два участника Лиги чемпионов от французской Лиги 1

Франция

В общей сложности от этого чемпионата будет играть четыре клуба

В том числе и Де Дзерби. Определились еще два участника Лиги чемпионов от французской Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Заключительные два тура французского чемпионата проводятся в одно время. Вчера были окончательно определены еще два обладателя прямых путевок в основной раунд Лиги чемпионов 25/26.

Первым ее получил ПСЖ, оформив досрочное чемпионство. Теперь "Марсель" и "Монако" обеспечили себе ЛЧ на следующий сезон.

Провансальцы обыграли "Гавр" со счетом 3:1, а "монегаски" одолели "Лион" 2:0. Оба триумфатора гарантированно опустятся не ниже третьего места в Лиге 1.

В общей сложности французский чемпионат в следующем сезоне розыгрыша самого престижного клубного трофея Европы будет представлять четыре команды. Еще один коллектив попадет в плей-офф ЛЧ.

Сейчас на четвертой позиции находится "Ницца". У нее столько же очков, сколько у пятого "Лилля" и шестого "Страсбура" (представляющего Эдуард Соболь). У седьмого "Лиона" также есть теоретические шансы на эту путевку: у него на три зачетных пункта меньше.

Финальный, 34-й тур, чемпионата Франции запланирован на 17 мая. Все матчи начнутся в 22:00.

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