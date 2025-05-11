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В том числе и Де Дзерби. Определились еще два участника Лиги чемпионов от французской Лиги 1
В общей сложности от этого чемпионата будет играть четыре клуба
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Заключительные два тура французского чемпионата проводятся в одно время. Вчера были окончательно определены еще два обладателя прямых путевок в основной раунд Лиги чемпионов 25/26.
Первым ее получил ПСЖ, оформив досрочное чемпионство. Теперь "Марсель" и "Монако" обеспечили себе ЛЧ на следующий сезон.
Провансальцы обыграли "Гавр" со счетом 3:1, а "монегаски" одолели "Лион" 2:0. Оба триумфатора гарантированно опустятся не ниже третьего места в Лиге 1.
В общей сложности французский чемпионат в следующем сезоне розыгрыша самого престижного клубного трофея Европы будет представлять четыре команды. Еще один коллектив попадет в плей-офф ЛЧ.
Сейчас на четвертой позиции находится "Ницца". У нее столько же очков, сколько у пятого "Лилля" и шестого "Страсбура" (представляющего Эдуард Соболь). У седьмого "Лиона" также есть теоретические шансы на эту путевку: у него на три зачетных пункта меньше.
Финальный, 34-й тур, чемпионата Франции запланирован на 17 мая. Все матчи начнутся в 22:00.
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