С ассистом от третьего голкипера. Монпелье – ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике решил дать отдых основному составу своей команды, которая в прошлую среду выиграла у "Арсенала" и прошла в финал Лиги чемпионов. В старте матча 33 тура против "Монпелье" появились только Дуэ и Баркола. Остальные девять футболистов испанский наставник поменял. В том числе выпустил на поле номинально третьего голкипера Арнау Тенаса. Более того, именно испанец стал ассистентом во время четвертого гола своей команды.

В итоге нападающий Гонсалу Рамуш оформил хет-трик, еще один гол забил 18-летний Сенни Маюлу. На это "Монпелье", который находится в зоне вылета, ответил лишь один точным ударом.

Чемпионат Франции, 33 тур

"Монпелье" – ПСЖ 1:4

Голы: Т. Кулибали 64 – Майлу 44, Г. Рамуш 49, 59 (пен.), 65