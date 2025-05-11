  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. С ассистом от третьего голкипера. Монпелье – ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С ассистом от третьего голкипера. Монпелье – ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

Франция
Обновлено

Резервный нападающий оформил хет-трик

С ассистом от третьего голкипера. Монпелье – ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике решил дать отдых основному составу своей команды, которая в прошлую среду выиграла у "Арсенала" и прошла в финал Лиги чемпионов. В старте матча 33 тура против "Монпелье" появились только Дуэ и Баркола. Остальные девять футболистов испанский наставник поменял. В том числе выпустил на поле номинально третьего голкипера Арнау Тенаса. Более того, именно испанец стал ассистентом во время четвертого гола своей команды.

В итоге нападающий Гонсалу Рамуш оформил хет-трик, еще один гол забил 18-летний Сенни Маюлу. На это "Монпелье", который находится в зоне вылета, ответил лишь один точным ударом.

Чемпионат Франции, 33 тур

"Монпелье" – ПСЖ 1:4

Голы: Т. Кулибали 64 – Майлу 44, Г. Рамуш 49, 59 (пен.), 65

По теме
yellow-arrow
В том числе и Де Дзерби. Определились еще два участника Лиги чемпионов от французской Лиги 1
yellow-arrow
ПСЖ установил историческое достижение
yellow-arrow
Лига 1. Гринвуд и Гуири вывели Марсель в ЛЧ, Анже спасается за счет амбиций Страсбура, хет-трик Рамуша
Монпелье Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости