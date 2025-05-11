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С ассистом от третьего голкипера. Монпелье – ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча
Резервный нападающий оформил хет-трик
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике решил дать отдых основному составу своей команды, которая в прошлую среду выиграла у "Арсенала" и прошла в финал Лиги чемпионов. В старте матча 33 тура против "Монпелье" появились только Дуэ и Баркола. Остальные девять футболистов испанский наставник поменял. В том числе выпустил на поле номинально третьего голкипера Арнау Тенаса. Более того, именно испанец стал ассистентом во время четвертого гола своей команды.
В итоге нападающий Гонсалу Рамуш оформил хет-трик, еще один гол забил 18-летний Сенни Маюлу. На это "Монпелье", который находится в зоне вылета, ответил лишь один точным ударом.
Чемпионат Франции, 33 тур
"Монпелье" – ПСЖ 1:4
Голы: Т. Кулибали 64 – Майлу 44, Г. Рамуш 49, 59 (пен.), 65
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