Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ размышляет над трансфером звезды Бундеслиги
Новый нападающий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Парижане, которые сейчас готовятся к финалу Лиги чемпионов, не теряют из виду будущее трансферное окно. Как сообщает издание Fichajes, с целью закрепить свое доминирование в Европе и в Лиге 1, клуб обратил внимание на одну из главных сенсаций Бундеслиги – Серу Гирасси. Нападающий дортмундской "Боруссии" провел блестящий сезон, а его клаусула в 70 миллионов евро может быть активирована уже этим летом.
Луис Энрике уже дал "зеленый свет" на трансфер Гирасси в "ПСЖ", чей приход рассматривается как прекрасная возможность дополнить атакующий потенциал команды.
Несмотря на то, что многие топ-клубы также следят за нападающим, "ПСЖ" имеет преимущество благодаря выходу в финал Лиги чемпионов. Это дает им большую привлекательность и заметность на мировой арене. Если трансфер таки состоится, Гирасси может стать новым лидером атаки парижан и еще больше повысить их амбиции в следующем сезоне.
Добавим, что в этом сезоне на счету Гирасси 33 гола и 9 ассистов в 44-х матчах за "Боруссию" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- "Не нужно было этого делать": Лупашко – о стычке с игроком Александрии
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- Гайдучиком в последнее время интересовались три клуба УПЛ
- Французскому гранду грозит отстранение от еврокубков
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей