ПСЖ размышляет над трансфером звезды Бундеслиги

Парижане, которые сейчас готовятся к финалу Лиги чемпионов, не теряют из виду будущее трансферное окно. Как сообщает издание Fichajes, с целью закрепить свое доминирование в Европе и в Лиге 1, клуб обратил внимание на одну из главных сенсаций Бундеслиги – Серу Гирасси. Нападающий дортмундской "Боруссии" провел блестящий сезон, а его клаусула в 70 миллионов евро может быть активирована уже этим летом.

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Луис Энрике уже дал "зеленый свет" на трансфер Гирасси в "ПСЖ", чей приход рассматривается как прекрасная возможность дополнить атакующий потенциал команды.

Несмотря на то, что многие топ-клубы также следят за нападающим, "ПСЖ" имеет преимущество благодаря выходу в финал Лиги чемпионов. Это дает им большую привлекательность и заметность на мировой арене. Если трансфер таки состоится, Гирасси может стать новым лидером атаки парижан и еще больше повысить их амбиции в следующем сезоне.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гирасси 33 гола и 9 ассистов в 44-х матчах за "Боруссию" во всех турнирах.