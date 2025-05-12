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ПСЖ размышляет над трансфером звезды Бундеслиги

Франция

Новый нападающий 

ПСЖ размышляет над трансфером звезды Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Парижане, которые сейчас готовятся к финалу Лиги чемпионов, не теряют из виду будущее трансферное окно. Как сообщает издание Fichajes, с целью закрепить свое доминирование в Европе и в Лиге 1, клуб обратил внимание на одну из главных сенсаций Бундеслиги – Серу Гирасси. Нападающий дортмундской "Боруссии" провел блестящий сезон, а его клаусула в 70 миллионов евро может быть активирована уже этим летом.

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Луис Энрике уже дал "зеленый свет" на трансфер Гирасси в "ПСЖ", чей приход рассматривается как прекрасная возможность дополнить атакующий потенциал команды.

Несмотря на то, что многие топ-клубы также следят за нападающим, "ПСЖ" имеет преимущество благодаря выходу в финал Лиги чемпионов. Это дает им большую привлекательность и заметность на мировой арене. Если трансфер таки состоится, Гирасси может стать новым лидером атаки парижан и еще больше повысить их амбиции в следующем сезоне.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гирасси 33 гола и 9 ассистов в 44-х матчах за "Боруссию" во всех турнирах.

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Боруссия (Дортмунд) Серу Гирасси Пари Сен-Жермен
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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