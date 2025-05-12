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Во Франции определились лауреаты главных наград сезона в Лиге 1

Франция

Тотальная доминация ПСЖ

Во Франции определились лауреаты главных наград сезона в Лиге 1

Фото - UNFP

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Вчера вечером, 11-го мая, во время церемонии награждения, которую ежегодно организует Союз профессиональных футболистов Франции, были отмечены лучшие игроки и тренера Лиги 1 по итогам сезона 2024/25.

Лучшим футболистом этого сезона в Лиге 1 был признан Усман Дембеле из "Пари Сен Жермен", который является лучшим бомбардиром чемпионата Франции. На его счету 21 гол и 6 ассистов в 28 матчах за "ПСЖ" в этом турнире.

Лучшим тренером сезона был назван Луис Энрике, под руководством которого "ПСЖ" завоевал свой 13-й чемпионский титул в Лиге 1. Лучшим молодым игроком сезона был назван 19-летний Дезире Дуэ из "ПСЖ", а вот награду лучшему голкиперу сезона получил Люка Шевалье из "Лилля".

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В символическую сборную сезона в Лиге 1 вошли сразу 9 игроков "ПСЖ". Вратарь: Люка Шевалье ("Лилль"). Защитники: Нуну Мендеш, Уильям Пачо, Маркиньос, Ашраф Хакими (все четверо — "ПСЖ"). Полузащитники: Витинья, Жуан Невеш (двое — "ПСЖ"), Райан Шерки ("Лион"). Нападающие: Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все трое — "ПСЖ").

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Источник:
UNFP
Опубликовал: Андрей Журба
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