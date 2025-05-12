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Известно, рассчитывает ли Марсель на Роберто Де Дзерби в следующем сезоне

Франция

Итальянский специалист может остаться во Франции еще на год

Известно, рассчитывает ли Марсель на Роберто Де Дзерби в следующем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" планирует продлить сотрудничество с главным тренером команды Роберто Де Дзерби на следующий сезон, ведь французскому клубу наконец-то удалось вернуться в Лигу чемпионов под его руководством.

Кроме того, как отмечает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководство "провансальцев" уже строит грандиозные планы на летнее трансферное окно вместе с итальянским специалистом. Президент "Марселя" Пабло Лонгория доверяет ему и Медхи Бенатиа, который является спортивным директором клуба.

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Напомним, что "Марсель" занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 62 очками перед последним туром в чемпионате Франции. Последний раз "провансальцы" играли в основном этапе Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.

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Марсель Роберто Де Дзерби
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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