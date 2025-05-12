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Марсель нацелился на трансфер защитника Арсенала
Есть и другие кандидаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Foot Mercato, "Марсель" рассматривает возможность подписания центрального защитника "Арсенала" Якуба Кивера. Польский футболист входит в длинный список кандидатов французского клуба для усиления защиты.
"Марсель" уже ранее проявлял интерес к Киверу, который перешел в "Арсенал" из "Специи" в январе 2023 года. Впрочем, поляк в основном выполнял роль игрока запаса. Только из-за недавней травмы Габриэля Магальяеша Кивер получил шанс закрепиться в основном составе "канониров".
Среди потенциальных целей "Марселя" также называют Факунду Медину из "Ланса" и Эмерика Ляпорта из "Аль-Насра".
Добавим, что в этом сезоне на счету Кивера 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
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