  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель нацелился на трансфер защитника Арсенала

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель нацелился на трансфер защитника Арсенала

Франция

Есть и другие кандидаты

Марсель нацелился на трансфер защитника Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации Foot Mercato, "Марсель" рассматривает возможность подписания центрального защитника "Арсенала" Якуба Кивера. Польский футболист входит в длинный список кандидатов французского клуба для усиления защиты.

"Марсель" уже ранее проявлял интерес к Киверу, который перешел в "Арсенал" из "Специи" в январе 2023 года. Впрочем, поляк в основном выполнял роль игрока запаса. Только из-за недавней травмы Габриэля Магальяеша Кивер получил шанс закрепиться в основном составе "канониров".

Читайте такжеАрсенал снова без трофеев и летом продаст шесть игроков. Есть ли в списке Зинченко?

Среди потенциальных целей "Марселя" также называют Факунду Медину из "Ланса" и Эмерика Ляпорта из "Аль-Насра".

Добавим, что в этом сезоне на счету Кивера 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль рассматривает игрока французского клуба как замену для своего лидера
yellow-arrow
Известно, рассчитывает ли Марсель на Роберто Де Дзерби в следующем сезоне
yellow-arrow
Во Франции определились лауреаты главных наград сезона в Лиге 1
Арсенал (Лондон) Марсель Якуб Кивер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости