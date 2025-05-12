Звездный нападающий из Лиги 1 ведет переговоры с итальянским грандом

Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид находится на продвинутой стадии переговоров о переходе в "Наполи", сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт канадца с французским клубом завершается в конце текущего сезона, и, несмотря на попытки "Лилля" его продлить, футболист покинет команду в статусе свободного агента.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

С января Дэвид имел право вести переговоры с другими клубами, и хотя интерес проявляли и представители АПЛ, именно вариант с "Наполи" сейчас является самым реальным. Итальянский клуб уже сделал официальное предложение форварду, хотя окончательная договоренность еще не достигнута – стороны должны согласовать ряд ключевых деталей.

Добавим, что в этом сезоне на счету канадца 25 голов и 12 ассистов в 48 матчах за "Лилль" во всех турнирах.