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Звездный нападающий из Лиги 1 ведет переговоры с итальянским грандом

Франция

Может продолжить карьеру в Италии

Звездный нападающий из Лиги 1 ведет переговоры с итальянским грандом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид находится на продвинутой стадии переговоров о переходе в "Наполи", сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт канадца с французским клубом завершается в конце текущего сезона, и, несмотря на попытки "Лилля" его продлить, футболист покинет команду в статусе свободного агента.

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С января Дэвид имел право вести переговоры с другими клубами, и хотя интерес проявляли и представители АПЛ, именно вариант с "Наполи" сейчас является самым реальным. Итальянский клуб уже сделал официальное предложение форварду, хотя окончательная договоренность еще не достигнута – стороны должны согласовать ряд ключевых деталей.

Добавим, что в этом сезоне на счету канадца 25 голов и 12 ассистов в 48 матчах за "Лилль" во всех турнирах.

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Наполи Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Алексей Полищук
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