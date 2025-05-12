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Защитник Баварии не заинтересован в переходе в ПСЖ

Франция

Упамекано не рассматривает вариант с переездом в Париж

Защитник Баварии не заинтересован в переходе в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" интересуется 26-летним французским защитником Дайо Упамекано, однако сам игрок пока не рассматривает вариант с переездом в Париж.

По информации Bayern & Germany, игрок чувствует себя комфортно в Мюнхене и верит в возможность достижения договоренности с "Баварией" о продлении своего контракта.

Добавим, что у Упамекано контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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