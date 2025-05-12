Защитник Баварии не заинтересован в переходе в ПСЖ

"ПСЖ" интересуется 26-летним французским защитником Дайо Упамекано, однако сам игрок пока не рассматривает вариант с переездом в Париж.

По информации Bayern & Germany, игрок чувствует себя комфортно в Мюнхене и верит в возможность достижения договоренности с "Баварией" о продлении своего контракта.

Добавим, что у Упамекано контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2026 года.