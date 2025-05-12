Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Баварии не заинтересован в переходе в ПСЖ
Упамекано не рассматривает вариант с переездом в Париж
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" интересуется 26-летним французским защитником Дайо Упамекано, однако сам игрок пока не рассматривает вариант с переездом в Париж.
По информации Bayern & Germany, игрок чувствует себя комфортно в Мюнхене и верит в возможность достижения договоренности с "Баварией" о продлении своего контракта.
Добавим, что у Упамекано контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2026 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- "Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья
- "Длится внутренне расследование". Полесье отстранило от работы менеджера и шеф-скаута
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000