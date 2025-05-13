Зимний новичок Монако может покинуть клуб уже этим летом

22-летний форвард Мика Биерет стал настоящим открытием после перехода в "Монако" в январе из "Штурма". Клуб из Княжества заплатил за нападающего 13 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов. Датский форвард подписал контракт на 4,5 года.

Его мгновенное влияние не осталось незамеченным. По данным L'Équipe, нынешняя стоимость Биерета уже почти втрое превышает ту сумму, которую "Монако" заплатил зимой. Сообщается, что один неназванный клуб готов выложить 35 миллионов евро за трансфер игрока.

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Летом "Монако" придется принимать решение не только по Биерету, но и в отношении других молодых талантов, таких как Магнес Аклиуш и Элиес Бен Сегир, которые также могут покинуть клуб.

Добавим, что в этом сезоне Биерет успел отыграть за "Монако" 19 матчей во всех турнирах. Он забил 13 голов и отдал 3 ассиста.