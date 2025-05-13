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Французский гранд связался с представителями нападающего Баварии
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон и готовит масштабную летнюю трансферную кампанию. Как сообщает журналист Лоик Танзи, французский клуб уже вышел на связь с представителями Лероя Сане, контракт которого с "Баварией" истекает этим летом.
Спортивный директор "Марселя" Мехди Бенатия рассматривает Сане как потенциальное усиление на правах свободного агента. Немецкий вингер, которому зимой исполнилось 29, может стать громким подписанием в рамках нового амбициозного проекта французского клуба.
Основной преградой могут стать высокие зарплатные требования немца, однако в условиях серьезных инвестиций, которые "Марсель" планирует осуществить летом, это не выглядит нереальным.
Добавим, что в этом сезоне на счету Сане 13 голов и 6 ассистов в 44 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
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