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Французский гранд связался с представителями нападающего Баварии

Франция

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Французский гранд связался с представителями нападающего Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Марсель" гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон и готовит масштабную летнюю трансферную кампанию. Как сообщает журналист Лоик Танзи, французский клуб уже вышел на связь с представителями Лероя Сане, контракт которого с "Баварией" истекает этим летом.

Спортивный директор "Марселя" Мехди Бенатия рассматривает Сане как потенциальное усиление на правах свободного агента. Немецкий вингер, которому зимой исполнилось 29, может стать громким подписанием в рамках нового амбициозного проекта французского клуба.

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Основной преградой могут стать высокие зарплатные требования немца, однако в условиях серьезных инвестиций, которые "Марсель" планирует осуществить летом, это не выглядит нереальным.

Добавим, что в этом сезоне на счету Сане 13 голов и 6 ассистов в 44 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Марсель Лерой Сане
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Опубликовал: Алексей Полищук
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