Гранды АПЛ сделали запросы относительно звезды Лиона

21-летний Райан Шерки был близок к тому, чтобы покинуть свой родной клуб "Лион" еще прошлым летом. Хотя тогда он и остался во Франции, этим летом его уход выглядит практически неизбежным. Как сообщает Le Parisien, вероятнее всего, Шерки переедет в Англию.

Прошлым летом Шерки был в шаге от перехода в "ПСЖ". Сделка была почти завершена, однако в последний момент француз решил выбрать дортмундскую "Боруссию". Проблема заключалась в том, что немецкий клуб не договорился с "Лионом" и в итоге трансфер не состоялся.

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Из-за ситуации с прошлогодним сорванным трансфером, которая разозлила руководство "ПСЖ", французский гранд не будет возобновлять интерес к Шерки. В то же время атакующий полузащитник проводит лучший сезон в карьере, поэтому желающих приобрести игрока хватает.

Хотя определенный интерес есть и со стороны клубов Бундеслиги, наиболее серьезные претенденты – из Англии. По данным Le Parisien, "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" уже сделали запросы по трансферу француза. Цена за игрока довольно скромная: когда Шерки продлевал контракт с "Лионом" прошлым летом, стороны договорились, что он сможет покинуть клуб этим летом за фиксированную сумму – 22,5 миллиона евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету Шерки 12 голов и 19 ассистов в 43-х матчах за "Лион" во всех турнирах.