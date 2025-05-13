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ПСЖ подал в суд на Мбаппе, требуя почти 100 млн евро

Франция

Встречный иск

ПСЖ подал в суд на Мбаппе, требуя почти 100 млн евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" начал судебную тяжбу против своего бывшего нападающего Килиана Мбаппе, требуя от него уплатить почти 100 миллионов евро. Об этом сообщает издание RMC.

Этот шаг стал ответом парижского клуба на недавнее решение суда в пользу Мбаппе, который добился выплаты от ПСЖ 55 миллионов евро, на которые он претендовал. Юристы столичного гранда не только подали апелляцию на это решение юридической комиссии Профессиональной футбольной лиги, но и инициировали встречный иск.

Суть в том, чтобы получить от Мбаппе 98 миллионов евро. По мнению представителей "ПСЖ", "тактика затягивания" игры нанесла значительный ущерб репутации команды.

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Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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