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Во Франции рассматривают вариант изменения формата национального чемпионата

Франция

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Во Франции рассматривают вариант изменения формата национального чемпионата

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание L'Equipe, Федерация футбола Франции планирует изменить структуру французского профессионального футбола: орган, который сейчас руководит Лигой 1 и Лигой 2 – LFP (Ligue de Football Professionnel) – должны отменить в пользу новой модели управления, вдохновленной английской Премьер-лигой. Под пересмотр может попасть и сам формат высшего дивизиона Франции.

Вероятно, в попытке вернуть интригу и напряжение в эпоху полного доминирования "ПСЖ", специальная рабочая группа Федерации под руководством президента "Тулузы" Демьена Комолли рассматривает возможность введения турнира "Финал четырех", победитель которого получит титул чемпиона.

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Подобный формат уже используется в Arkema Première Ligue – высшем дивизионе женского футбола Франции, где команда, занявшая первое место, играет в полуфинале против четвертой, а вторая и третья – в другом полуфинале. Победитель финала становится чемпионом. L'Équipe добавляет, что это предложение уже одобрительно восприняли несколько представителей клубов Лиги 1.

Кроме того, рабочая группа также рассматривает возможность восстановления Кубка лиги, но исключительно для клубов, которые не участвуют в турнирах УЕФА.

Добавим, что "ПСЖ" выиграл 11 из последних 13 розыгрышей Лиги 1.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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