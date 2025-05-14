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Лидер Марселя планирует остаться в клубе после выхода в Лигу чемпионов

Франция

Получит новый контракт

Лидер Марселя планирует остаться в клубе после выхода в Лигу чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно сообщению RMC Sport, Адриен Рабьо с большой вероятностью останется в "Марселе" после того, как клуб добыл путевку в Лигу чемпионов следующего сезона, победив "Гавр" со счетом 3:1 в субботу вечером.

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Ранее появлялись сообщения о том, что при подписании двухлетнего контракта в сентябре клуб и игрок достигли джентльменского соглашения, которое позволит Рабйо покинуть "Марсель" в случае поступления предложения в размере 10 миллионов евро.

Впрочем, ожидается, что француз останется в команде, ведь сам он ранее заявлял.

"Было бы нелогично прилагать столько усилий, чтобы вывести "Марсель" в Лигу чемпионов", только для того, чтобы уйти сразу после этого", – говорил Рабьо.

Поскольку этим летом полузащитник входит в финальный год своего контракта, "Марсель", по сообщениям, стремится начать переговоры о продлении соглашения и, вероятно, улучшение условий его зарплаты.

Добавим, что в этом сезоне на счету Рабйо 8 голов и 6 ассистов в 30 матчах за "Марсель" во всех турнирах.

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Марсель Адриен Рабьо
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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