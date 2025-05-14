Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Марселя планирует остаться в клубе после выхода в Лигу чемпионов
Получит новый контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно сообщению RMC Sport, Адриен Рабьо с большой вероятностью останется в "Марселе" после того, как клуб добыл путевку в Лигу чемпионов следующего сезона, победив "Гавр" со счетом 3:1 в субботу вечером.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее появлялись сообщения о том, что при подписании двухлетнего контракта в сентябре клуб и игрок достигли джентльменского соглашения, которое позволит Рабйо покинуть "Марсель" в случае поступления предложения в размере 10 миллионов евро.
Впрочем, ожидается, что француз останется в команде, ведь сам он ранее заявлял.
"Было бы нелогично прилагать столько усилий, чтобы вывести "Марсель" в Лигу чемпионов", только для того, чтобы уйти сразу после этого", – говорил Рабьо.
Поскольку этим летом полузащитник входит в финальный год своего контракта, "Марсель", по сообщениям, стремится начать переговоры о продлении соглашения и, вероятно, улучшение условий его зарплаты.
Добавим, что в этом сезоне на счету Рабйо 8 голов и 6 ассистов в 30 матчах за "Марсель" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- "Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо
- Шахтер отклонил первое предложение Наполи по Судакову: Романо назвал сумму
- Ярмоленко - про Гармаша: Было такое, что после удаления он говорил: "Не уйду с поля. Судья пошутил"
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане