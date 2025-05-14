ПСЖ заинтересован в трансферах двух перспективных защитников

Как сообщает Foot Mercato, "Пари Сен-Жермен" планирует усилить защиту этим летом и обратил внимание на двух молодых центральных защитников – Хоэля Ордоньеса из "Брюгге" (21 год) и Кристиана Москеру из "Валенсии" (20 лет).

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В парижском клубе стремятся обновить центр обороны, ведь, по сообщениям, они готовы продать капитана Маркиньоса. При этом Преснель Кимпембе и Лукас Бералдо вряд ли смогут полноценно заменить бразильца, ведь Кимпембе в этом сезоне постоянно имел проблемы со здоровьем и провел лишь 5 матчей, тогда как Бералдо, которого ценит Луис Энрике, пока выглядит скорее как надежная опция для ротации, а не основной игрок.

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Учитывая это, "ПСЖ" может выйти на трансферный рынок. По данным издания, Ордоньеса, который играет за сборную Эквадора вместе с другим защитником "ПСЖ" Виллианом Пачо, можно будет подписать за 25-30 миллионов евро. Что касается Москера, то в "Валенсии" также могут рассмотреть продажу своего игрока, чтобы иметь возможность реинвестировать средства летом.