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Лион представил особую форму к 75-летнему юбилею клуба

Франция

Вместе с обновленным логотипом

Лион представил особую форму к 75-летнему юбилею клуба

Фото - Olympique Lyonnais

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Французский "Лион" представил особую форму к 75-летнему юбилею клуба.

Одна из самых успешных команд в истории Франции была основана 26-го мая 1950 года, так что накануне этой важной даты "Лион" решил отпраздновать день рождения клуба, представив специальную футболку белого цвета вместе с обновленным логотипом, который отсылает к истории "ткачей". Шорты темно-синего цвета довершают этот комплект.

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Футболисты выйдут на поле в этой форме во время последнего матча сезона в Лиге 1 против "Анже", который состоится в субботу, 17-го мая. Этот поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Olympique Lyonnais
Опубликовал: Андрей Журба
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