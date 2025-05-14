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Лион представил особую форму к 75-летнему юбилею клуба
Вместе с обновленным логотипом
Фото - Olympique Lyonnais
Французский "Лион" представил особую форму к 75-летнему юбилею клуба.
Одна из самых успешных команд в истории Франции была основана 26-го мая 1950 года, так что накануне этой важной даты "Лион" решил отпраздновать день рождения клуба, представив специальную футболку белого цвета вместе с обновленным логотипом, который отсылает к истории "ткачей". Шорты темно-синего цвета довершают этот комплект.
75 ans. Plusieurs générations. Une seule passion. ????????@OL pic.twitter.com/DBDR6iG8ve— adidas France (@adidasFR) May 14, 2025
Alex & Coco ???????? pic.twitter.com/apo2RYler4— Olympique Lyonnais (@OL) May 14, 2025
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Футболисты выйдут на поле в этой форме во время последнего матча сезона в Лиге 1 против "Анже", который состоится в субботу, 17-го мая. Этот поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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